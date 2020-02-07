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شاهد.. سفراء الاتحاد الأوروبي يهنئون تشاويش أوغلو بطريقة خاصة

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هنأ سفراء الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بعيد ميلاده بطريقة خاصة، إذ غنوا له أغنية تقليدية " أثناء الاجتماع به في أنقرة يوم الأربعاء.

 هنأ سفراء الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بعيد ميلاده على طريقة خاصة، إذ غنوا له أغنية تقليدية "Happy Birthday"، أثناء الاجتماع معه في أنقرة يوم الأربعاء.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا كريستيان بيرغر قبيل الاجتماع: "أعتقد أن هدفا رئيسيا اليوم يكمن في تقديم التهاني لكم بمناسبة عيد ميلادكم"، داعيا السفراء الآخرين إلى الغناء معه.

وقدم بيرغر هدية لتشاويش أوغلو وهي عبارة عن رمز عثماني للازدهار. وشكره تشاويش أوغلو وقال مازحا: "لا تتهموني بكوني عثمانيا جديدا الآن".

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