لحظة إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين في القدس

نشرت الشرطة الإسرائيلية شريط فيديو، يظهر إطلاق النار على جنود إسرائيليين في القدس.

وأفادت مراسلتنا، بأن القوات الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا بمنطقة باب الأسباط قرب المسجد الأقصى، بعد أن أطلق النار على الجنود في المنطقة.

ولفتت المراسلة، إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعيد فتحها مجددا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مطلق النار على الجنود الإسرائيليين، هو عربي من مدينة حيفا ويحمل الهوية الإسرائيلية.

المصدر:RT