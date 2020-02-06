رائدة الفضاء الأمريكية على الأرض بعد أطول مدة بقاء امرأة على المحطة الفضائية الدولية

عادت رائدة الفضاء الأمريكية، كريستينا كوك، اليوم إلى الأرض، بعد قضائها 328 يوما على متن المحطة الفضائية الدولية، لتحقق بذلك أطول مهمة فضائية لامرأة.

بذلك أمضت كريستينا كوك تقريبا 11 شهرا على متن المحطة الفضائية الدولية، دارت فيهم حول الأرض 5248 مرة، في رحلة بلغ طولها 224 مليون كلم، وهو ما يعادل 291 رحلة ذهابا وإيابا إلى القمر. كما استقبلت وودعت ثلاث بعثات فضائية إلى المحطة، هي البعثات 59 و60 و61.

المصدر: RT