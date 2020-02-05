من داخل سفينة يابانية خضعت للحجر الصحي بسبب فيروس "كورونا"
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو سجل من داخل سفينة سياحية "دايموند برينسيس" محتجزة في ميناء يوكوهاما بسبب إصابة حوالي 10 أشخاص بفيروس" كورونا".
وغادرت السفينة يوكوهاما في 20 يناير الماضي، وتوجهت إلى كاغوشيما ثم هونغ كونغ ثم أوكيناوا، وكان من المقرر أن تعود الأحد الماضي إلى يوكوهاما، إلا أنه تبين أن أحد الركاب كان مصابا بالفيروس، ما دفع حكومة طوكيو إلى منع ركاب السفينة من مغادرتها وفرض حجر صحي عليها حتى انتهاء الفحوصات.
المصدر: وكالات