الصينيون يحولون مركز المؤتمرات والمعارض الدولي إلى مستشفى مؤقت لعلاج مصابي "كورونا"

أعلنت السلطات الصينية عن تحويل 3 مواقع في مدينة ووهان إلى مستشفيات لاستقبال المرضى المصابين بفيروس "كورونا" الجديد.

وذكر مقر قيادة مكافحة الوباء الجديد أنه سيتم تحويل صالة هونغشان للألعاب الرياضية ومركز ووهان الدولي للمؤتمرات والمعارض ومجمع ثقافي يطلق عليه اسم (ووهان ليفينج روم)، إلى مستشفيات تضم 3400 سرير، موضحا أن هذه المواقع ستستقبل المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ناجمة عن فيروس "كورونا" الجديد.

المصدر: وكالات