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لقطات من المركز العلاجي الروسي للقادمين من ووهان

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نشرت وكالة "رابتلي" اليوم الأربعاء تسجيل فيديو من داخل مكان إقامة المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية والذين بدأوا بالوصول على متن طائرات عسكرية يوم الثلاثاء.

ويقع المركز العلاجي ومقر الإقامة المؤقت للقادمين من المدينة المنكوبة على بعد 28 كيلومترا من مدينة تيومين في مقاطعة تيومين جنوب سيبيريا.

وتتوفر بالمركز العلاجي العناية الطبية الكاملة للمقيمين، حيث سيتم عزلهم احتياطيا لمدة أسبوعين، حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم لضمان عدم انتقال الفيروس لأشخاص آخرين.

المصدر: "رابتلي"

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