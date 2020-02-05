تشغيل خدمة قطارات تربط بين أمستردام ولندن

أعلنت الحكومة الهولندية والبريطانية، يوم الثلاثاء، بدء تشغيل خدمات القطار المباشر الذي يربط بين العاصمة الهولندية أمستردام والعاصمة البريطانية لندن نهاية أبريل القادم.

جاء ذلك أثناء مراسم رسمية لبدء خدمات شبكة قطارات "يوروستار" المباشر بين أمستردام ولندن بحضور وزير النقل البريطاني غرانت شابس.

يذكر أن ركابا بإمكانهم السفر دون توقف من لندن إلى أمستردام، ولكن ينبغي على من يرغب في العودة تغيير القطارات وخوض إجراءات فحص جواز السفر في بروكسل.

المصدر: وكالات