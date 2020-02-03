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الصين تفتتح مستشفى لمرضى "كورونا" شيدته في أيام معدودة

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سلمت مدينة ووهان للجيش الصيني أول مستشفيين مؤقتين مخصصين لمعالجة المصابين بفيروس "كورونا" القاتل تم بناؤه خلال 8 أيام.

 ويضم هذا المستشفى المزود بأحدث المعدات الطبية، 1000 سرير وافتتح أبوابه لمرضى الفيروس اليوم الاثنين.

واعتمد التصميم الخاص بالمباني على مستشفى في بكين، بُني عام 2003 للمساعدة في التصدي لوباء "السارس"، الذي انتشر في أكثر من عشرين دولة وأصاب 8 آلاف فرد آنذاك. وخلال تفشي "السارس"، عمل ما يقرب من 4 آلاف شخص ليلا ونهارا لبناء المستشفى، في 7 أيام.

المصدر: RT + وكالات

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