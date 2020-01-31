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صيني يتحدث بطلاقة: أنا رايح لليمن يا حبيبي!

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صيني يتحدث بطلاقة: أنا رايح لليمن يا حبيبي!
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تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب صيني، يقول إنه مسافر إلى اليمن، إلى مديرية وصاب "لغاية في نفسه" ثم يعود إلى الصين.

الشاب الصيني الذي يتحدث بطلاقة بلغة عربية محلية، تحدث مازحا عن حصوله على جواز سفر يمني، لوح به بيده، مشيرا إلى أنه وصله من "فوق"!

الجدير بالذكر أننا لم نتمكن من معرفة تاريخ تصوير المقطع المصور، كما لم نجد ما يلقي الضوء بشكل أوفى على "بطل" المشهد.

المصدر: مواقع التواصل

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