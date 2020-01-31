تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب صيني، يقول إنه مسافر إلى اليمن، إلى مديرية وصاب "لغاية في نفسه" ثم يعود إلى الصين.

الشاب الصيني الذي يتحدث بطلاقة بلغة عربية محلية، تحدث مازحا عن حصوله على جواز سفر يمني، لوح به بيده، مشيرا إلى أنه وصله من "فوق"!

صيني يتحدث بطلاقة: أنا رايح لليمن يا حبيبي!



تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب صيني، يقول إنه مسافر إلى اليمن، إلى مديرية وصاب قضاء مأرب، ثم يعود إلى الصين.

للمزيد: https://t.co/Up6PYdjjWc#الصين#اليمنpic.twitter.com/rlQ0r2HZNK — RT Arabic (@RTarabic) January 31, 2020

الجدير بالذكر أننا لم نتمكن من معرفة تاريخ تصوير المقطع المصور، كما لم نجد ما يلقي الضوء بشكل أوفى على "بطل" المشهد.

المصدر: مواقع التواصل