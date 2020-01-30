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نتنياهو يلتقي مواطنته التي عفا عنها بوتين

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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنته نعمة يساكر، التي عفا عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد الحكم عليها بـ7 سنوات مع النفاذ بجرم تهريب المخدرات.

والتقى نتنياهو مواطنته في مطار "فنوكوفو" الدولي في ختام زيارته إلى موسكو اليوم الخميس، التي بحث خلالها مع بوتين "صفقة القرن".

وغادرت يساكر موسكو متوجهة إلى إسرائيل على متن طائرة نتنياهو، بعد أن تعرضت للسجن بجرم لا تعاقب عليه بلادها، حيث عثرت الجمارك الروسية بحوزتها على 10 غرامات من الحشيش، أكدت يساكر أنها للاستخدام الشخصي لا للتهريب، وهو ما تعاقب عليه روسيا بالسجن سبع سنوات وأكثر.

المصدر: وكالات

 

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