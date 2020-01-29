العراق.. صِدامات بين المُحتجين وقوات الأمن في واسط (فيديو)

أفاد نُشطاء في الاحتجاجات العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن صِدامات حدثت بين المحتجين والقوات الحكومية العراقية في محافظة واسط جنوبي شرق العراق.

وقال النُشطاء لـRT إن "المحتجين جددوا صباح اليوم حراكهم في المحافظة وحاولوا قطع بعض الطُرق، لكنهم واجهوا هجمة كبيرة من القوات الأمنية".

وأضاف أن "الصِدامات حدثت داخل الأحياء السكنية وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي".

وتحدث النُشطاء عن "وجود أشخاص مدنيين بلثام أسود يتجولون مع القوات الأمنية ويقومون بضرب المُحتجين".

المصدر:RT