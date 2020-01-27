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الراحلة ابنة أسطورة كرة السلة تستعرض مهاراتها بالكعب العالي

فيديوهات

الراحلة ابنة أسطورة كرة السلة تستعرض مهاراتها بالكعب العالي
Globallookpress Burt Harris
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انتشر فيديو لابنة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، جيانا البالغة 13 عاما تستعرض مهاراتها بالكعب العالي، تم تصويره قبل أسابيع من مصرعهما إثر تحطم مروحيتهما الخاصة يوم أمس.

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