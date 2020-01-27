الراحلة ابنة أسطورة كرة السلة تستعرض مهاراتها بالكعب العالي

بالكعب العالي.. الراحلة "جيانا" (13 عاماً) ابنة أسطورة #كرة_السلة الأمريكية #كوبي_براينت تُظهر مهاراتها في كرة السلة التي تعلمتها من والدها ، في #فيديو التقط لها قبل أسابيع من مصرعهما إثر تحطم مروحيته الخاصة بـ #كاليفورنيا#حول_العالم#KobeBryant#Kobe#کوبی_برایانتpic.twitter.com/1uUsvwRtm2