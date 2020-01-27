الراحلة ابنة أسطورة كرة السلة تستعرض مهاراتها بالكعب العالي
Globallookpress Burt Harris
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5ha
انتشر فيديو لابنة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، جيانا البالغة 13 عاما تستعرض مهاراتها بالكعب العالي، تم تصويره قبل أسابيع من مصرعهما إثر تحطم مروحيتهما الخاصة يوم أمس.
بالكعب العالي.. الراحلة "جيانا" (13 عاماً) ابنة أسطورة #كرة_السلة الأمريكية #كوبي_براينت تُظهر مهاراتها في كرة السلة التي تعلمتها من والدها ، في #فيديو التقط لها قبل أسابيع من مصرعهما إثر تحطم مروحيته الخاصة بـ #كاليفورنيا#حول_العالم#KobeBryant#Kobe#کوبی_برایانتpic.twitter.com/1uUsvwRtm2— 24.ae | منوعات (@24Entertain) January 27, 2020