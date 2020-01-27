ظهور لافت لكيم صحبة زوجته وعمته بعد إعدامه زوجها بسنوات

ظهرت كيم كيونغ هوي، عمة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، علنا إلى جانبه لأول مرة منذ 6 سنوات، بعد أعوام من إعدام زوجها.

وأظهر مقطع فيديو كيم كيونغ هوي جالسة بالقرب من كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة في مسرح سامجيون.

وكيونغ هوي هي شقيقة الزعيم الكوري الشمالي السابق، كيم جونغ إيل، وقامت بدور بارز خلال السنوات الأولى من حكم الزعيم الحالي، كيم جونغ أون.

اختفت من المشهد العام منذ 2013 بعد أن أمر، كيم جونغ أون، بإعدام زوجها، جانغ سونغ ثايك، الذي كان يعد ثاني أقوى رجل في كوريا الشمالية في ذلك الوقت.

Kim Jong-un's aunt stuns guests with a shock appearance, after being 'killed' by tabloids years ago



MORE: https://t.co/kosqkLvRcepic.twitter.com/QunA35p8EY — RT (@RT_com) January 27, 2020

المصدر: RT