لحظات قاسية ومخيفة لأحد المصابين بفيروس كورونا!

أظهر مقطع فيديو مخيف أحد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين وهو يرتجف على سرير في مستشفي بمدينة ووهان، منشأ الفيروس القاتل.

ونشر موقع "دايلي ميل" البريطاني فيديو المريض وهو يتلوى بقوة تحت الغطاء في لحظات قاسية جدا، داخل أحد المراكز الطبية التي تعالج المصابين بهذا الفيروس القاتل، بينما كان أفراد الطاقم الطبي يراقبونه بهدوء واضعين الأقنعة على وجوههم.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة 106 أشخاص، فيما أصيب 4515 آخرين في الصين فقط، وظهر أواخر العام الماضي، لكنه انتشر كالنار في الهشيم في عدة دول أخرى.

المصدر: ديلي ميل