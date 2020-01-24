أطفال بسطاء يلعبون كرة القدم على طريقة الكبار!

نشر فريق مانجابادا الهندي على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير لأطفال يقومون بتنفيذ تسديدة مباشرة بحرفية عالية أثناء مباراة لكرة القدم على ملعب ترابي.

ويظهر الفيديو كيف اجتمع 4 أطفال على تنفيذ الكرة وقاموا بخداع الخصم عبر إخفاء هوية منفذ الضربة، والتي لم يتوانى اللاعب الرابع والأخير عن تسديدها في شباك الخصم على طريقة المحترفين الكبار.

وبالرغم من بساطة الحال وانعدام أبسط الوسائل للعب كرة القدم، إلا أن الفريق صاحب التسديدة الجميلة ظهر بفنيته هذه وكأنه يتمرس على يد أحد المدربين المشهورين.

المصدر: RT