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رد فعل غير متوقع من بوتين بعد سقوط قبعة ضابط فلسطيني

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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصرف غير متوقع بعد أن لاحظ وجود قبعة أحد أفراد حرس الشرف الفلسطيني على الأرض أثناء زيارته مقر الرئاسة في بيت لحم بالضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو الرئيس الروسي رفقة نظيره الفلسطيني محمود عباس أثناء دخولهما المقر، أمس الخميس، حين لاحظ بوتين القبعة على الأرض فانحنى والتقطها ليعيدها إلى رأس الضابط. 

وأشاد فلسطينيون بالموقف، قائلين إنها تظهر مدى احترام بوتين لحرس الشرف الفلسطيني.

المصدر: RT

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