مناورة أم حادثة.. دبابة كادت تدهس رواد العرض

فوجئ متابعون لعرض عسكري هندي بمناسبة يوم الجيش برؤية مناورة غير عادية تقوم بها دبابة من طراز تي – 72 روسية الصنع.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الدبابة وهي تغير مسارها فجأة وتسير نحو المنصة التي يجلس عليها المتفرجون وكادت أن تدهسهم، إلا أنها توقفت في اللحظات الأخيرة على بعد عدة أمتار منهم.

وتضاربت الآراء حول سبب قيام سائق الدبابة بذلك، إذ يرى البعض أن السائق فقد السيطرة على دبابته التي اصطدمت بحاجز، فيما يعتقد البعض الآخر أنها كانت مناورة سعى السائق من خلالها إلى إظهار إمكانيات جديدة لدبابته بطريقة غير عادية.

المصدر: وكالات