الآلاف في ليسبوس اليونانية يتظاهرون ضد المهاجرين

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع ميتيليني، عاصمة ليسبوس للاحتجاج على أعداد اللاجئين الذين يصلون إلى الجزيرة وعدم حصولهم على الدعم اللازم من السلطات.

وانضم أصحاب المتاجر والمطاعم وكذلك سائقو الحافلات وسيارات الأجرة إلى المسيرة التي حضرها حاكم شمال بحر إيجة كوستاس موتزوريس.



"نحن نحاول إرسال رسالة إلى جميع أنحاء العالم مفادها أن هذا لا يمكن أن يستمر بعد الآن. لقد حملت ليسبوس العبء على أكتافها لمدة خمس سنوات ولم يعد بإمكانها الاستمرار".

كما قام المتظاهرون بالاستلقاء على الطريق مكونين من أجسادهم عبارة Lesvos SOS ما يعني "أنقذوا ليسبوس".



وتطالب السلطات المحلية بالتمويل والخدمات الإدارية والصحية والحماية الاجتماعية الإضافية للتعامل مع الأزمة.

المصدر: RT