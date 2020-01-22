الهند.. استقبال حار لأول سرب من مقاتلات "سو-30"

دخل سرب من مقاتلات "سو-30 أم كا إي" الروسية المزودة بصواريخ "براهموس" الروسية الهندية المشتركة الخدمة في القوات الجوية الهندية.

وأعلن المارشال راكيش كومار سينج بهادوريا، قائد القوات الجوية الهندية، أن المقاتلات ستنفذ مهام قتالية أثناء العمليات البحرية، مضيفا أنها ستساعد في توسيع القدرات العملياتية للقوات الجوية الهندية.

وأجريت مراسم التحاق المقاتلات بالخدمة في قاعدة تانجافور، حيث ستنشر 4 أو 6 مقاتلات منها ليصل إجمالي عددها إلى 18 مقاتلة ضمن سرب المقاتلات "Tiger Sharks" قبل نهاية العام الحالي.

وستضمن الهند بمقاتلات "سو-30 أم كا إي" السيطرة الاستراتيجية في المحيط الهندي وخاصة في خليج البنغال.

"سو-30 إم كي أي"، مقاتلة متعددة الأغراض ومطورة بالتعاون بين الهند وروسيا، بموجب عقد مبرم بين البلدين عام 1996 لتزويد الهند بها، حيث من المتوقع حصول الهند على 272 مقاتلة من هذا النوع.

المصدر: RT