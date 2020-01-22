اشتباكات بين متظاهرين وعناصر مكافحة الشغب في بوغوتا

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة في بوغوتا خلال أول مظاهرة حاشدة .

وقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والأسلحة الغير فتاكة. في حين رشق المتظاهرون من جهتهم الحجارة والزجاجات الحارقة على عناصر الشرطة.

ووفقًا لرئيس بلدية بوغوتا كلوديا لوبيز ، فإن غالبية التظاهرات في العاصمة الكولومبية كانت سلمية رغم إصابة ثمانية متظاهرين، وورد أن احتجاجات مماثلة وقعت في ميدلين وكالي ومدن أخرى.



تشهد كولومبيا موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ 21 نوفمبر. ومن بين مطالب المحتجين إلغاء إصلاحات المعاشات التقاعدية والعمل بالإضافة إلى تفكيك وحدة مكافحة الشغب التابعة للشرطة الوطنية الكولومبية.

المصدر: RT