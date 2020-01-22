"درع" موسكو.. تدريبات الجيش الروسي باستخدام محطة للرادارات

نفذ العسكريون الروس تدريبات وحدات قتالية باستخدام محطة "دون-2 إن" للرادارات المخصصة لرصد الجيل الجديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات،

وتدمير مجموعة الصواريخ وصواريخ منفردة مزودة بأنظمة تشويش وأهداف زائفة من فئات مختلفة.

ومحطة "دون-2 إن" للرادارات هي جزء من منظومة "آ-135" المضادة للصواريخ الباليستية المنتشرة في مقاطعة موسكو الروسية وهي تعمل 24 ساعة في اليوم وقادرة على رصد وتدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات على مدى 3700 كم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية