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"درع" موسكو.. تدريبات الجيش الروسي باستخدام محطة للرادارات

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نفذ العسكريون الروس تدريبات وحدات قتالية باستخدام محطة "دون-2 إن" للرادارات المخصصة لرصد الجيل الجديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات،

 وتدمير مجموعة الصواريخ وصواريخ منفردة مزودة بأنظمة تشويش وأهداف زائفة من فئات مختلفة.

ومحطة "دون-2 إن" للرادارات هي جزء من منظومة "آ-135" المضادة للصواريخ الباليستية المنتشرة في مقاطعة موسكو الروسية  وهي تعمل 24 ساعة في اليوم وقادرة على رصد وتدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات على مدى 3700 كم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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