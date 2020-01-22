بيع سروال وحذاء الملكة فيكتوريا في المزاد العلني

تم بيع "السراويل الملكية" المزينة بتاج بمبلغ 650 جنيها إسترلينيا (720 دولارا) في ديربيشاير للمزادات.

أمضت هذه الملابس مع أشياء أخرى أكثر من قرن داخل خزانة الملابس الملكية وشغلت مساحة كبيرة للغاية.



وقال مالك المجموعة ، رودريك ويليامز ، إن الملابس كانت لدى عائلته منذ أن وهبوها لجد جده ألكساندر لامونت هندرسون الذي كان يعمل مصوراً للملكة.



لم يكن الخبراء قادرين على تحديد العمر الدقيق للملابس، لكنهم خمنوا أنها كانت تستخدم في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر.

المصدر: RT