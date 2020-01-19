شبلان يتيمان من الدببة البنية يعثران على مأوى جديد متخصص في منطقة تفير الروسية

بعد إحضارهما من منطقة فولوغدا الروسية وسط البلاد، عثر شبلان من نوع الدب البني فقدا والدتهما، على مأوى جديد في مركز إنقاذ الدببة في منطقة تفير.

وتظهر لقطات مصورة للدببة الأشقاء وهما يقومان بمداعبة واحتضان أحدهما للآخر، مع قيام رجال الإنقاذ والعناية بتغذيتهما كالأطفال الرضع بواسطة قنينة تحتوي على حليب كامل الدسم والعناية بهم.

ووفقا للعاملين بالمركز، يبلغ العمر التقريبي للشبلين حوالى 3 أشهر، ووزن كل واحد منهما حوالى كيلوغرام ونصف.

وأفاد الأشخاص الذين نقلوا الشبلين إلى إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة في منطقة فولوغدا، أن الشبلين فقدا أمهما نتيجة سقوط وتهاوي شجرة تم قطعها بجوار عرين الدبة عليها.

وخلال 29 عاما، أنقذ هذا المركز المخصص للعناية بالحيوانات أكثر من 200 حيوان صغير في أوضاع وظروف متفاوتة ومختلفة.

المصدر:RT