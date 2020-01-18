شاهد.. لصوص يقتحمون محل مجوهرات بسيارة فاخرة

اقتحم 3 لصوص بسيارة "رينج روفر" متجرا للمجوهرات في لندن، وكسروا واجهته وسرقوا محتوياته، لكن المارة تمكنوا من مطاردتهم وإيقاف أحدهم، حسب صحيفة "ديلي مايل".

ونشرت شرطة لندن اليوم مقاطع فيديو لهذا الحادث الذي وقع في أكتوبر الماضي، يظهر سيارة "رينج روفر" المسروقة، كما اتضح فيما بعد، وهي تقتحم واجهة المتجر ويترجل منها شخصان مسلحان بمطرقة ويكسران الزجاج وينهبان المجوهرات، قبل أن ينضم لهما لص ثالث بعد ثوان، وسط صدمة المارة.

المصدر:وكالات