شاهد.. كيم جونغ أون يستمتع أداء فرقة عسكرية نسائية

بث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي برامج وثائقية تروي رحلات زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون في جميع أنحاء بلاده خلال العام الماضي.

وتشمل البرامج لقاءات كيم جونغ أون مع مواطنيه وزيارته التفقدية حول البلاد، ومن بين أكثر مشاهد مميزة لقاء كيم مع فرقة نسائية عسكرية التي تؤدي حفلة موسيقية خاصة له. وعلى ما يبدو فإن الكورال المتألف من 30 امرأة يبكي أثناء أدائه أغنية، فيما يبدو كيم جادّاً جدّاً أثناء هذا الأداء، إلا انه يتجاوب بالتصفيق في نهايته.

المصدر: APTN + RT