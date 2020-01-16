افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في البحر الأحمر

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، قاعدة برنيس الجو-بحرية، وهي أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحرك للقوات المسلحة المصرية.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

المصدر: RT