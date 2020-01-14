مقطع فيديو جديد يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو جديدا يظهر إصابة طائرة "بوينغ" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخ إيراني، بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران.

ووقعت كارثة طائرة "بوينغ" الأوكرانية، يوم 8 يناير الجاري، وأودت بحياة 176 شخصا، معظمهم من المواطنين الإيرانيين. وكان على متنها أيضا مواطنون كنديون وسويديون وغيرهم.

#BREAKING: According to my sources from #IRGC|ASF, before shot-down of Flight #PS752, the Tor-M1 system had been on autonomous readiness on-order of #IRGC Generals to shoot-down any target flying from SE & S of the missile base. Video shows launch of 2 9M331 missiles at #PS752👇 pic.twitter.com/z6ZIVvmPII — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 14 января 2020 г.

واعترفت السلطات الإيرانية، في وقت لاحق، بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

المصدر: وكالات