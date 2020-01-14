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الإخبارية السورية: أنباء تتحدث عن أن العدوان على مطار التيفور تم بطائرات مسيرة وصواريخ أسقط عدد منها

مقطع فيديو جديد يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

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مقطع فيديو جديد يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني
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نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو جديدا يظهر إصابة طائرة "بوينغ" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخ إيراني، بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران.

ووقعت كارثة طائرة "بوينغ" الأوكرانية، يوم 8 يناير الجاري، وأودت بحياة 176 شخصا، معظمهم من المواطنين الإيرانيين. وكان على متنها أيضا مواطنون كنديون وسويديون وغيرهم.

واعترفت السلطات الإيرانية، في وقت لاحق، بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

المصدر: وكالات

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