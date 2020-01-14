الجيش المصري ينشر مشاهد لمناورات "قادر 2020"

نشر الجيش المصري فيديو لتنفيذ عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية.

وقال الجيش المصري في بيان له: "بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة، تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميداني عددا من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء، وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحي لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية".

ونوه الجيش المصري بأنه "قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية".

المصدر: RT