شاهد.. بوتين وبوش الابن يرقصان على أنغام أغنية روسية فولكلورية

نشر الكرملين فيديو أرشيفيا نادرا يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي آنذاك، جورج بوش الابن، وهما يرقصان على أغنية روسية فولكلورية "بارينيا" (السيدة).

وسجل هذا الفيديو أثناء لقاء زعيمي الدولتين في سوتشي في أبريل عام 2008، والذي وصفه الكرملين بلقاء الوداع، لأنه كان الأخير لبوتين وبوش خلال مدتهما الرئاسية في تلك الفترة.

ويظهر الفيديو فلاديمير بوتين وهو يرقص في دائرة على المنصة وجورج بوش الابن أمام المنصة مع إحدى الراقصات.

وكان الكرملين قد نشر في موقع "بوتين. 20 عاما" صورا ومقاطع فيديو أرشيفية التقطتها الكاميرات منذ تولي فلاديمير بوتين منصب الرئيس ورئيس وزراء روسيا.

المصدر: وكالات