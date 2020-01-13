صيحات داعمة لمؤسس "ويكيليكس" أثناء نقله من محكمة في لندن إلى السجن

صورت وكالة Ruptly الروسية، الاثنين 13 يناير 2020، لقطات تظهر مؤسس موقفع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، داخل شاحنة تنقله إلى سجنه بعد جلسة محكمة في لندن.

وتسمع من حشد صحفيين ونشطاء يحيطون بالشاحنة نداءات: "اصمد! نحن نناضل من أجلك! حريتك حريتنا!".

وحضر أسانج، اليوم الاثنين، جلسة استماع عقدت في محكمة ويستمنستر الجزئية في العاصمة البريطانية للنظر في إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة، تلبية لطلبها.

وكانت الولايات المتحدة وجهت إلى أسانج اتهامات جديدة حول 17 حادثا من التجسس وإفشاء معلومات سرية. ويواجه مؤسس "ويكيليكس"، في حال تسليمه، عقوبة سجن طويلة الأمد في الولايات المتحدة.

المصدر: RT