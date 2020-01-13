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زعماء العالم يصلون عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس

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وصل زعماء وقادة العالم أمس الأحد إلى قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط لتقديم العزاء للعائلة الحاكمة بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ومن بين أصحاب القرار الذين وصلوا مسقط، كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأمير تشارلز، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي،  والرئيس التونسي قيس سعيد، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

المصدر: وكالات

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