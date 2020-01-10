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مصر.. القبض على مشتبه به بحوزته 40 ألف قرص مخدر (فيديو)

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مصر.. القبض على مشتبه به بحوزته 40 ألف قرص مخدر (فيديو)
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نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو يظهر نتائج عملية ألقت خلالها القبض على مشتبه به في محافظة البحيرة، لاتجاره بالأقراص المخدرة.

وعثرت قوات الأمن على 40 ألف قرص مخدر لعقار "التامول" بحوزة المشتبه به، وتم التحفظ عليها في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: RT

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