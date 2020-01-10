البنتاغون ينشر فيديو لسفينة حربية روسية تحتك بمدمرة أمريكية في بحر العرب

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية لقطات فيديو قالت إنها توثق لحظات اقتراب سفينة حربية روسية من مدمرة تابعة للولايات المتحدة في مياه بحر العرب.

وقال الأسطول الأمريكي الـ 5، الذي يتمركز في البحرين، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن الحادث وقع في 9 يناير، حينما اقتربت سفينة حربية روسية من المدمرة "USS Farragut (DDG 99)" بشكل عدائي.

وزعم أن المدمرة الأمريكية أطلقت 5 طلقات صوتية تحذيرا من خطر الاصطدام، ورفضت السفينة الروسية في البداية تغيير مسارها، لكنها فعلت ذلك لاحقا على حد تعبير البيان.

المصدر: RT