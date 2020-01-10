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شاهد.. صاروخ SLS الفضائي فائق الثقل في أحد الشوارع الأمريكية

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أجرت وكالة ناسا الفضائية عملية نقل للمرحلة الأساسية لصاروخ SLS الفضائي فائق الثقل إلى سفينة مخصصة، لإرسالها إلى مركز ستينيس الفضائي في ولاية ميسيسيبي لإخضاعها للاختبارات النهائية.

 وسبق أن أعلنت وكالة ناسا عن اكتمال تركيب المرحلة الأساسية لصاروخ SLS الفضائي فائق الثقل المخصص لإطلاق مركبة "أوريون" المأهولة إلى القمر، في إطار برنامج "أرتيميس" Artemis القمري الأمريكي.

وتعتبر هذه المرحلة الأكبر التي صنعتها ناسا في مصنعها بولاية لويزيانا.

المصدر: وكالات

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