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الإدارة الأمريكية: الصواريخ الإيرانية أصابت قسما خاليا من الأمريكيين في "عين الأسد"

لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" في العراق

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أظهر مقطع فيديو لحظة استهداف الصواريخ الإيرانية لقاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار العراقية.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني سلسلة من الصواريخ أرض - أرض على قاعدتين عراقيتين تأويان القوات الأمريكية، وحذر الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة من الانتقام على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان، إن الهجمات "استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل" في قاعدتي عين الأسد وأربيل.

المصدر: RT
 

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