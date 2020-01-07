جانب من محادثات بوتين والأسد في مقر تجمع القوات الروسية في دمشق

نشرت الرئاسة السورية جانبا من اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والسوري بشار الأسد في مقر تجمع القوات الروسية في العاصمة دمشق.

وأضافت: "عقدت محادثات ثنائية بين الوفدين الروسي والسوري، أشار في سياقها بوتين إلى أنه يمكن الآن الإعلان بثقة، عن قطع شوط كبير في اتجاه إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها".

وأشار بوتين خلال المحادثات إلى استتباب الوضع الأمني الذي تمكن من مشاهدته أثناء تنقله في دمشق، بدا في عمل المحال التجارية وحركة السيارات الطبيعية، لافتا أن علامات استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

من جانبه، شكر الأسد بوتين على الزيارة وأعرب له عن تقديره لمساعدة روسيا والجيش الروسي في الحرب ضد الإرهاب، واستعادة الحياة السلمية في سوريا".

#فيديو | من جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيسين #الأسد و #بوتين في مقر قيادة تجميع القوات الروسية..https://t.co/hyLuhSxrwE — Syrian Presidency (@sy_presidency) January 7, 2020