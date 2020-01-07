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السيسي يزور كاتدرائية ميلاد المسيح ويهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ السيسي البابا تواضروس وجميع الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد، قائلا: "عيد ميلاد مجيد، وسنة سعيدة علينا كلنا"، داعيا المصريين إلى التماسك، قائلا: "لازم دايمًا نخلي بالنا بعلاقتنا بعضنا ببعض، لو كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم".

وافتتحت كاتدرائية ميلاد المسيح في 6 يناير عام 2019 خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

المصدر: وكالات

 

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