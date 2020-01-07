السيسي يزور كاتدرائية ميلاد المسيح ويهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ السيسي البابا تواضروس وجميع الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد، قائلا: "عيد ميلاد مجيد، وسنة سعيدة علينا كلنا"، داعيا المصريين إلى التماسك، قائلا: "لازم دايمًا نخلي بالنا بعلاقتنا بعضنا ببعض، لو كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم".

وافتتحت كاتدرائية ميلاد المسيح في 6 يناير عام 2019 خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

المصدر: وكالات