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تشييع رمزي للمهندس وسليماني بمحافظة ديالى في العراق - بالفيديو

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تشييع رمزي للمهندس وسليماني بمحافظة ديالى في العراق - بالفيديو
تشييع رمزي للمهندس وسليماني في محافظة ديالى بالعراق
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نظم عدد من المواطنين العراقيين جنازة رمزية حملوا فيها نعشين رمزيين لنائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبي مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المواطنين حملوا نعشي المهندس وسليماني، وطافوا بهما المدينة مرددين شعارات "أمريكا برا برا.. بغداد تبقى حرة"، و"كلا كلا أمريكا.. كلا كلا صهيوني".

وقتل المهندس وسليماني فجر الجمعة، بضربة جوية نفذتها مروحيات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

المصدر: RT

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