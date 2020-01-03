تجمع العديد من أهالي مدينة كرمان، مسقط رأس قائد لواء القدس الإيراني قاسم سليماني، أمام منزل ذوي الجنرال الذي اغتاله الجيش الأمريكي فجر الجمعة بقصف صاروخي.

تجمع أهالي مدينة كرمان أمام منزل والد قاسم سليماني

تجمع العديد من أهالي مدينة كرمان، مسقط رأس قائد لواء القدس الإيراني قاسم سليماني، أمام منزل ذوي الجنرال الذي اغتاله الجيش الأمريكي فجر الجمعة بقصف صاروخي.https://t.co/KYwTaHpXTn



#أخبار#فيديو#RT_Arabic#viral#videopic.twitter.com/GrH6qF9DXJ — RT Arabic (@RTarabic) January 3, 2020

وظهر في الفيديو، حشد من الرجال وهم يرددون دعاء ونشيدا دينيا، والحزن على وجوههم. وبعد ذلك قام هؤلاء بلطم صدورهم وأجهش الكثير منهم في البكاء.

وفي بعض اللقطات، ظهرت عدة نساء وهن يتحدثن بأسى عن شعورهن تجاه ما حدث.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية