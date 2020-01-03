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الجيش العراقي: استهداف المهندس انتهاك صارخ لسيادة العراق وخروج واضح عن مهام القوات الأمريكية المحددة

تجمع أهالي مدينة كرمان أمام منزل والد قاسم سليماني

فيديوهات

تجمع أهالي مدينة كرمان أمام منزل والد قاسم سليماني
RT
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تجمع العديد من أهالي مدينة كرمان، مسقط رأس قائد لواء القدس الإيراني قاسم سليماني، أمام منزل ذوي الجنرال الذي اغتاله الجيش الأمريكي فجر الجمعة بقصف صاروخي.

وظهر في الفيديو، حشد من الرجال وهم يرددون دعاء ونشيدا دينيا، والحزن على وجوههم. وبعد ذلك قام هؤلاء بلطم صدورهم وأجهش الكثير منهم في البكاء.

وفي بعض اللقطات، ظهرت عدة نساء وهن يتحدثن بأسى عن شعورهن تجاه ما حدث.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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