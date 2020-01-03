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موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة

لحظة استهداف موكب قاسم سليماني بالصواريخ

فيديوهات

لحظة استهداف موكب قاسم سليماني بالصواريخ
RT
لحظة استهداف موكب قاسم سليماني بالصواريخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n09a

انتشر فيديو على الإنترنت، يُعتقد أنه يظهر لحظة استهداف موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في محيط مطار بغداد الدولي.

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