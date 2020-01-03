انتشر فيديو على الإنترنت، يُعتقد أنه يظهر لحظة استهداف موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في محيط مطار بغداد الدولي.

لحظة استهداف موكب قاسم سليماني بالصواريخ

انتشر فيديو على الإنترنت، يُعتقد أنه يظهر لحظة استهداف موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في محيط مطار بغداد الدولي.#شاهد#فيديو#قاسم_سليماني#RT_Arabic#viral#videopic.twitter.com/SoU4evdUff — RT Arabic (@RTarabic) January 3, 2020