آلاف الأشخاص في كوباكابانا يحتفلون بالعام الجديد

اجتمع الآلاف على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو بالبرازيل لاستقبال العام الجديد.

وتوافد المحتفلون من جميع أنحاء البرازيل وخارجها إلى الشاطئ لحضور الاحتفالات، التي شملت الموسيقى وعرض الألعاب النارية الذي استمر لمدة 14 دقيقة.

وتوقع مسؤولو السياحة في ريو زيارة 3 ملايين شخص، بينهم 1.9 مليون سائح، للمدينة في بداية عام 2020.

ويتبع الكثيرون تقاليد الطقوس الدينية والتقاليد البرازيلية من خلال ارتداء ملابس بيضاء لجلب السلام للعام الجديد والاحتفال بالقرب من المياه، ورمي الزهور في البحر والقفز فوق الأمواج الصغيرة.

المصدر: رابتلي