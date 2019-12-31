غيوم الستراتوسفير المدهشة تغطي سماء مدينة شمالية روسية

ظهرت غيوم الستراتوسفير التي تعرف أيضا باسم السحابات الصدفية في سماء مدينة سالخارد الروسية الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية.

وتظهر لقطات فيديو السماء وهي تتلألأ بألوان الباستيل. وتتشكل هذه السحب في الطبقة العليا من الستراتوسفير في الشتاء والربيع، وغالبا ما يمكن رؤيتها في القطب الشمالي عند درجات حرارة منخفضة جدا.

وصف مصور الفيديو ما يحدث بأنه شيء "مروع". وقارن سكان آخرون في المدينة القطبية هذه الظاهرة بالأنوار الشمالية.

المصدر: رابتلي