لحظة اعتقال منفذ الهجوم على منزل الحاخام بنيويورك

نشرت شرطة مدينة نيويورك تسجيل فيديو لحظة القبض على منفذ الهجوم على منزل الحاخام أثناء إحياء مراسم عيد يهودي "حانوكا" في مدينة مونسي في الولايات المتحدة الأمريكية .

ويظهر في الفيديو قيام دورية شرطة بإقاف سيارة في منتصف الطريق وترجل شرطيين منها، اعتقلا منفذ الهجوم دون أن يبدي أي مقاومة.

وأفادت شرطة المدينة أن المتهم غرافتون توماس البالغ من العمر 37 عاما مثل أمام القضاء في جلسة استماع تمهيدية أمس الأحد.

والجدير بالذكر أن المتهم اقتحم مساء السبت ومعه سلاح أبيض منزل حاخام مدينة مونسي، الواقعة على بعد 50 كلم شمال نيويورك، أثناء إحياء مراسم عيد يهودي (الحانوكا)، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى، لكن السلطات لم تقدم تفاصيل عن حالتهم الصحية.

المصدر: RT