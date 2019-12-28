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طقوس دينية غريبة على صور لبوتين وترامب ليعم السلام في العالم

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قامت مجموعة من "الشامان" بأداء طقوسهم الدينية، مرحبين بالعام الجديد على شاطئ بالقرب من ليما عاصمة بيرو، باستخدام صور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقال واحد من الشامان المشاركين في الطقوس: "من خلال هذه الطقوس التي نقوم به، نرسل رسالة ليعم السلام والأمن ويكون العالم بلا صراع أو حرب".

وأضاف آخر، متحدثا عن الرئيسين بوتين وترامب: "نعتقد أنهما سيتخذان قرارات لصالح المجتمع وليس لمصالحهما الشخصية".

المصدر: رابتلي

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