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سفن حربية روسية وصينية تدخل ميناء "تشابهار" الإيراني للمشاركة في مناورات "حزام الأمن البحري"

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دخلت سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري" والناقلة "يلنيا" وزورق القطر " فيكتور كونيتسكي" ميناء "تشابهار" الإيراني للمشاركة في المناورات الروسية الصينية الإيرانية المشتركة.

وأعلن المتحدث باسم أسطول بحر البلطيق الروسي، رومان مارتوف، أن المرحلة النشطة للتدريبات، التي ستجري في خليج عمان، ستبدأ غدا 28 ديسمبر، حيث سيقوم البحارة العسكريون الروس والإيرانيون والصينيون، بمناورات مشتركة، تحاكي أعمال بحث وتحرير سفينة استولى عليها "القراصنة"، وسيجرون أيضاً تدريبا على حماية البواخر والسفن من الهجمات الإرهابية.

المصدر: سبوتنيك

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