مشاجرة في برلمان الجبل الأسود بعد التصويت على قانون مثير للجدل

تحول التصويت على مشروع قانون جديد حول الطوائف الدينية إلى مشاجرة بين نواب عن الحزب الحاكم وآخرين عن المعارضة أدت إلى رش غاز مسيل للدموع في برلمان الجبل الأسود.

واضطرت قوات الأمن إلى إخراج مثيري الشغب من مبنى البرلمان بعد أن كسروا إحدى آلات التصويت ونشب عراك جماعي.

وسبق أن اقترح نواب عن المعارضة في الجبل الأسود أكثر من 150 تعديلا على مشروع قانون الطوائف الدينية، مهددين بتعطيل التصويت إذا لم يتم تبنيها.

وفي وقت سابق، حملت قيادة الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في الجبل الأسود رئيس الدولة، ميلو جوكانوفيتش، المسؤولية عن تبعات تبني قانون الطوائف الدينية، وسط مخاوف من أن تبدأ بعد ذلك مصادرة ممتلكات الكنيسة الصربية وتويلها إلى "الكنيسة الأرثوذكسية في الجبل الأسود"، غير المعترف بها من قبل سائر الكنائس الأرثوذكسية.

المصدر: وكالات