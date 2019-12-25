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قيس سعيد يستقبل أردوغان بالمطار الرئاسي في تونس

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قيس سعيد يستقبل أردوغان بالمطار الرئاسي في تونس
RT
الرئيسان التونسي قيس سعيد والتركي رجب طيب أردوغان
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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، اليوم الأربعاء، أين كان في استقباله نظيره التونسي قيس سعيد الذي عبر عن سعادته بزيارة أردوغان وأمله في فتح آفاق تعاون جديدة مع أنقرة.

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