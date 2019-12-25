قيس سعيد يستقبل أردوغان بالمطار الرئاسي في تونس

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، اليوم الأربعاء، أين كان في استقباله نظيره التونسي قيس سعيد الذي عبر عن سعادته بزيارة أردوغان وأمله في فتح آفاق تعاون جديدة مع أنقرة.

الرئيس #أردوغان يصل #تونس في زيارة عمل

يرافق أردوغان في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالنhttps://t.co/FTeeMNTGSvpic.twitter.com/DWpxCAEuw8 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 25, 2019