لبنان.. عميل يفقد أعصابه بسبب القيود المصرفية

فقد عميل في مصرف لبناني أعصابه وبدأ في شجار بعدما أخبره موظف البنك أن له الحق بسحب ما قرره البنك المركزي اللبناني فقط وأنه غير قادر على سحب ما لديه من مال في حسابه.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلامية فقد وقعت الحادثة بفرع "بنك لبنان والمهجر" في مدينة طرابلس اللبنانية.

ويحدد المركزي اللبناني سقف السحب عند 300 دولار بالأسبوع لكل عميل، في خطوة تهدف لحماية القطاع المصرفي في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا.

المصدر: وكالات