روسيا.. كشف وكر لإخفاء السيارات المسروقة جيمس بوند لم يحلم به

عثرت الشرطة الروسية على مرآب سري تحت الأرض لسيارات فاخرة مسروقة من طرازات "أودي" و"ليكسوس" و"كاديلاك" و"شيفرولي".

وحفر اللصوص وكرهم لتخبئة السيارات المسروقة عمق 10 أمتار تحت أحد المنازل على بعد 60 كم عن مدينة بطرسبورغ.

وفوجئ عناصر الشرطة بالمعدات الحديثة داخل الوكر، إذ نصبت فيه الأجهزة الحساسة ونظام تحديد المواقع وكانت جدرانه مغطاة بقماش خاص مضاد للإشارات اللاسلكية.

كما زود اللصوص مرآبهم بالكاميرات الأمنية وأجهزة استشعار الحركة التي تغطيه ومحيطه بشكل كامل، وركبوا فيه مصعدا خاصا لإنزال السيارات المسروقة إلى مرآبهم تحت الأرضي.

المصدر: وكالات