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لحظة سرقة دبلوماسي مكسيكي كتابا "مخجلا" قيمته 10 دولارات!

فيديوهات

لحظة سرقة دبلوماسي مكسيكي كتابا
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة الدبلوماسي المكسيكي في الأرجنتين، أوسكار ريكاردو فاليرو كتابا ربما كان" مخجلا لمنصبه وعمره " قيمته 10 دولارات .

ويوثق الفيديو سرقة أوسكار كتابا عن "زير النساء" الإيطالي الشهير كازانوفا الذي يعود تاريخه إلى القرن 18 من مكتبة شهيرة في بوينس آيرس.

المصدر: RT

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