لحظة سرقة دبلوماسي مكسيكي كتابا "مخجلا" قيمته 10 دولارات!
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة الدبلوماسي المكسيكي في الأرجنتين، أوسكار ريكاردو فاليرو كتابا ربما كان" مخجلا لمنصبه وعمره " قيمته 10 دولارات .
ويوثق الفيديو سرقة أوسكار كتابا عن "زير النساء" الإيطالي الشهير كازانوفا الذي يعود تاريخه إلى القرن 18 من مكتبة شهيرة في بوينس آيرس.
موقف مخجل .. دبلوماسي مكسيكي يسرق كتابا— RT Arabic (@RTarabic) December 24, 2019
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة الدبلوماسي المكسيكي في الأرجنتين، أوسكار ريكاردو فاليرو كتابا ربما كان" مخجلا لمنصبه وعمره" .
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المصدر: RT